2019-01-12T15:22:35+03:00
Общество

Крещенские купания в Кандалакше отменяют второй год подряд

Лед на Ниве оказался слишком тонким
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Чтобы в проруби можно было искупаться, купель должна соответствовать всем нормам.Чтобы в проруби можно было искупаться, купель должна соответствовать всем нормам.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В следующие выходные православный мир отметит одно из великих событий. Напомним, по новому стилю Крещение Господне ежегодно празднуется 19 января, этот день верующие совершают омовение в полынье, которая заранее вырубается во льду.

Чтобы в купели можно было искупаться, она должна соответствовать всем нормам. В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проводят дополнительные обследования льда в местах, предназначенных для проведения праздника. И второй год подряд тонкий лед в Кандалакше становится помехой для традиции.

Крещение здесь отменено. Данное решение администрация Кандалакшского района приняла на основании мониторинга спасателей.

– На реке Нива лед рыхлый и неплотный, его толщина составляет менее 25 сантиметров. Увеличение до рекомендуемых значений не предвидится, даже с наступлением морозов. Другими словами, отсутствует возможность обеспечения безопасности людей на водном объекте во время проведения массового мероприятия, – объясняют «КП» в пресс-службе МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финский батюшка причастил жителей Мурманской области, попавших в ДТП
На выезде из Мурманска столкнулись две фуры
На выходных в Мурманской области потеплеет до -8°
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с автобусом, который перевозил 11 юных спортсменов
В Мончегорске устроили зимний велоспринт
Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину
Четыре мурманчанина были удостоены государственных наград
На объезде под Мурманском столкнулись три иномарки
Фестиваль сказки «Морозко» откроется в Оленегорске уже сегодня
Чтобы вернуть электричество в дома Островного, «Колэнерго» пришлось использовать вертолет
Липовые квитанции: прокуратура Мурманска заинтересовалась извещениями о необходимости проверить счетчики
В Мурманской области на пожаре спасен человек
11 детей эвакуировали из автобуса, застрявшего в снегу на трассе «Кола»
В Хибинах вырос риск схода лавины
В Апатитах спасают лосенка, которого сбила машина
В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой
Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава
Проезд на дорогах «Кола» и «Заполярный-Сальмиярви» закрыт