Крещенские купания в Кандалакше отменяют второй год подряд
В следующие выходные православный мир отметит одно из великих событий. Напомним, по новому стилю Крещение Господне ежегодно празднуется 19 января, этот день верующие совершают омовение в полынье, которая заранее вырубается во льду.
Чтобы в купели можно было искупаться, она должна соответствовать всем нормам. В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проводят дополнительные обследования льда в местах, предназначенных для проведения праздника. И второй год подряд тонкий лед в Кандалакше становится помехой для традиции.
Крещение здесь отменено. Данное решение администрация Кандалакшского района приняла на основании мониторинга спасателей.
– На реке Нива лед рыхлый и неплотный, его толщина составляет менее 25 сантиметров. Увеличение до рекомендуемых значений не предвидится, даже с наступлением морозов. Другими словами, отсутствует возможность обеспечения безопасности людей на водном объекте во время проведения массового мероприятия, – объясняют «КП» в пресс-службе МЧС.