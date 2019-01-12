Крещенские купания в Кандалакше отменяют второй год подряд

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-12T15:22:35+03:00

Чтобы в проруби можно было искупаться, купель должна соответствовать всем нормам. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В следующие выходные православный мир отметит одно из великих событий. Напомним, по новому стилю Крещение Господне ежегодно празднуется 19 января, этот день верующие совершают омовение в полынье, которая заранее вырубается во льду.

Чтобы в купели можно было искупаться, она должна соответствовать всем нормам. В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проводят дополнительные обследования льда в местах, предназначенных для проведения праздника. И второй год подряд тонкий лед в Кандалакше становится помехой для традиции.

Крещение здесь отменено. Данное решение администрация Кандалакшского района приняла на основании мониторинга спасателей.

– На реке Нива лед рыхлый и неплотный, его толщина составляет менее 25 сантиметров. Увеличение до рекомендуемых значений не предвидится, даже с наступлением морозов. Другими словами, отсутствует возможность обеспечения безопасности людей на водном объекте во время проведения массового мероприятия, – объясняют «КП» в пресс-службе МЧС.