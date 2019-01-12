На выезде из Мурманска столкнулись две фуры

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-12T14:09:30+03:00

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Из-за сложных погодных и дорожных условий последних дней федеральная трасса «Кола» все чаще фигурирует в сводках ДТП. Вот и сегодня утром очевидцы в социальной сети сообщили о столкновении двух фур. Водители большегрузов не смогли разъехаться на участке, где в настоящее время ведется ремонт. В результате движение на дороге оказалось заблокировано.

– Еще одно подтверждение, что из Мурманска только одна дорога. Из-за мелкой аварии теперь придется идти на объезд, а это час потерянного времени, сокрушается в группе «Мурманск. ДТП. ЧП» подписчик Петр.

Альтернативой пробке действительно может стать объезд через город Кола, мурманчанин Антон же предлагает решение на будущее, чтобы больше не оказаться в подобной ситуации:

– Не надо там ездить, катайтесь лучше через Зверосовхоз, не особо длинный объезд.

О пострадавших не сообщается.

Напомним вечером 10 января тоже на трассе «Кола» в кювет улетел микроавтобус, который перевозил юных спортсменов из Мурманска. Сейчас следственный комитет продолжает проверку по факту этого ДТП.