На выходных в Мурманской области потеплеет до -8°

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-12T12:38:38+03:00

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Циклон, вызвавший сильный ветер, и как следствие метель, днем 10-го и ночью 11 января, начинает терять свою активность. Все наступившие выходные Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, а это значит, что немного потеплеет. Преобладающая температура воздуха в эти дни составит от -3 до -8°, при прояснениях она будет достигать до -15°.

– Сегодня в Заполярье облачно с прояснениями. Ветер северо-западный умеренный. Гололедица еще сохраняется, местами по области пройдет небольшой снег, – сообщили в гидрометцентре.

Баренцево море же до сих пор неспокойно, на севере там даже ожидают медленное обледенение судов. Порывы ветра на море будут достигать почти 21 м/с. Так, на юго-западе моря ветер северный 15-20 м/с.

Тем временем в Хибинах сохраняется 4 степень лавинной опасности. В пресс-службе МЧС сообщили, что всего с начала лавиноопасного периода произошло 49 сходов лавин, из них произведено принудительно лишь 4.