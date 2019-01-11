2019-01-11T17:50:35+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с автобусом, который перевозил 11 юных спортсменов

Транспорт с детьми улетел в кювет из-за метели, бушевавшей на трассе «Кола»
Анна СТЕПАНОВА
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Никто из детей не пострадал.Никто из детей не пострадал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера в самый разгар метели на 1476 километре федеральной трассы «Кола» автомобиль съехал в кювет. Вместе с водителем в микроавтобусе в момент ДТП находилась группа спортсменов: 11 детей в возрасте от 8 до 11 лет и двое взрослых.

Ребята из Мурманска – учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 12.

К счастью, никто не пострадал, более того им на помощь пришли другие автомобилисты. Ведь, как накануне показал снежный коллапс, главный принцип дорожного братства - взаимовыручка.

Несмотря на отсутствие пострадавших, следственный комитет региона начал процессуальную проверку по данному факту.

– Сейчас устанавливаются очевидцы, выясняются все обстоятельства. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию перевозки детей, – рассказывает и. о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Напомним, водитель автобуса из-за плохой видимости и гололедицы не справился с управлением, в результате чего транспорт оказался в кювете, где и застрял.

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