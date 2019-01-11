2019-01-11T16:51:03+03:00
Спорт

В Мончегорске устроили зимний велоспринт

И это не единственные соревнования, которые подготовят для экстремалов в этом сезоне
Елена МОЛОДЦОВА
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Соревнования по велоспринту прошли на ура! Фото: Народный снежный паркСоревнования по велоспринту прошли на ура! Фото: Народный снежный парк
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Эх, и умеют же активисты из славного города Мончегорска пощекотать нервы поклонникам нестандартных видов спорта. Напомним, несколько лет назад именно они организовали ставшие уже традиционными соревнования по сноукаякингу, а теперь хотят повторить это и с гонкой на велосипедах по снегу.

- В канун Рождества мы провели зимний велокросс в новом формате - спринт. В качестве трассы для соревнований выбрали двухкилометровую «петлю» для любителей беговых лыж, что рядом с горнолыжным комплексом «Лопарьстан». Эта трасса не используется уже несколько лет, но подготовить ее не составляет труда. Кроме того, она хороша тем, что на ней нет больших и продолжительных уклонов, зато широкая и изобилует множеством поворотов, - рассказывает главный судья соревнований и представитель «Народного снежного парка» Антон Чесноков.

В итоге опробовать зимний велоспринт решились 12 экстремалов, среди которых были четыре женщины. Трассой участники остались довольны. Теперь до конца сезона активисты будут поддерживать состояние «петли», чтобы прокатиться по ней могли не только любители адреналина, но и поклонники обычных беговых лыж.

- Наши соревнования будут не единственными. В этом сезоне любителей велоспорта ждет еще как минимум один кросс, а вот в каком формате он пройдет, пока не скажу, - интригует Чесноков.

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