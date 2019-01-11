Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину
Больше суток боролись неравнодушные северяне за жизнь семимесячного лосенка, но, увы, прогноз специалистов по спасению диких животных сбылся. Напомним, малышка попала под колеса автомобиля вечером 9 января. Водитель, не заметившей животное на своем пути, скрылся, оставив раненого зверя умирать на дороге. К счастью, на помощь бедняге пришли оленеводы из поселка Октябрьский, которые забрали малыша к себе и попытались выходить.
- Елена Сурина ухаживала за ним, поила молоком и дважды вызывала к нему ветеринаров. Но малышка не перенесла стресса от случившегося и погибла, - сообщило грустную новость народное телевидение «Хибины».
Как «Комсомолке» сообщили в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Апатитский», по факту аварии с лосенком возбуждено административное производство - сейчас ведется розыск скрывшегося с места ДТП водителя. К слову, согласно правилам дорожного движения автолюбителю грозит лишение прав до 1,5 лет. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей за причинение ущерба природным ресурсам России.
- Наказание придется понести вне зависимости от того есть ли на участке дороги, где произошла авария, знак «Дикие животные». Однако если у водителя, совершившего ДТП в данном случае с лосем, есть полис ОСАГО, то штраф за него заплатит страховая компания, - пояснили в отделе государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.