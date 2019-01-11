Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-11T16:08:27+03:00

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Больше суток боролись неравнодушные северяне за жизнь семимесячного лосенка, но, увы, прогноз специалистов по спасению диких животных сбылся. Напомним, малышка попала под колеса автомобиля вечером 9 января. Водитель, не заметившей животное на своем пути, скрылся, оставив раненого зверя умирать на дороге. К счастью, на помощь бедняге пришли оленеводы из поселка Октябрьский, которые забрали малыша к себе и попытались выходить.

- Елена Сурина ухаживала за ним, поила молоком и дважды вызывала к нему ветеринаров. Но малышка не перенесла стресса от случившегося и погибла, - сообщило грустную новость народное телевидение «Хибины».

Как «Комсомолке» сообщили в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Апатитский», по факту аварии с лосенком возбуждено административное производство - сейчас ведется розыск скрывшегося с места ДТП водителя. К слову, согласно правилам дорожного движения автолюбителю грозит лишение прав до 1,5 лет. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей за причинение ущерба природным ресурсам России.

- Наказание придется понести вне зависимости от того есть ли на участке дороги, где произошла авария, знак «Дикие животные». Однако если у водителя, совершившего ДТП в данном случае с лосем, есть полис ОСАГО, то штраф за него заплатит страховая компания, - пояснили в отделе государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.