Четыре мурманчанина были удостоены государственных наград

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-11T16:45:09+03:00

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– От всей души поздравляю и желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, конечно же, успехов в профессиональной деятельности, – так четырех жителей Мурманска поздравила губернатор Заполярья Марина Ковтун.

Поводом для поздравительных телеграмм стал указ президента. В конце декабря прошлого года, 27 числа, Владимир Путин наградил северян за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечено сразу три сотрудника филиала ООО «Газпром флот». Два из них - бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая» Николай Земляков и Сергей Лысенко, а также машинист буровых установок Николай Зиновьев.

– Распоряжением президента от 29 декабря за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан благодарность объявлена и главному специалисту-эксперту отдела управления министерства юстиции по Мурманской области Ольге Клениной, – сообщают в правительстве региона еще одну радостную новость.