На объезде под Мурманском столкнулись три иномарки

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-11T16:13:38+03:00

Виновник повис на отбойнике, а помятые им автомобили стоят у ограждения. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Из-за строительства многоуровневой развязки, которое длится уже полтора месяца, под Мурманском функционирует объезд, где за это время случилось немало ДТП, но все они были мелкие. По словам директора Мурманского филиала управления федеральной трассы «Кола» Андрея Аляпкина, водители упорно не соблюдают на данном участке скоростной режим и то и дело ломают зеркала, царапают бока на своих «железных конях».

Однако утром 11 января на 1380 километре автодороги «Кола» произошла куда более серьезная авария.

- ДТП случилось в 8.20. По предварительной информации, водитель BMW, направлявшийся в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где и столкнулся сначала с Skoda Octavia, а потом и с Mercedes. От удара кроссовер виновника развернуло и вынесло на отбойник. Водителя Skoda доставили в медучреждение, - сообщила подробности утренней аварии инспектор по специальным поручениям УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

По неофициальной информации, в момент аварии водитель BMW был пьян. Правда, от прохождения медицинской экспертизы он отказался. Так что доказать это теперь уже не получится.