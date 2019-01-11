Фестиваль сказки «Морозко» откроется в Оленегорске уже сегодня

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-11T13:47:14+03:00

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Новогодние праздники закончились, но это не повод для грусти! Тем более что сегодня – пятница и можно отправиться в Оленегорск, чтобы продлить себе хорошее настроение. Там на центральной площади в 17.00 торжественно откроют фестиваль сказки «Морозко». Его гости увидят красочные выступления творческих коллективов, которые съедутся в город со всего региона.

– Фестиваль проводится уже в третий раз и в этом году он посвящен сразу нескольким событиям: Году театра в России, 70-летию Оленегорска и 55-летию фильма «Морозко», – рассказали в правительстве Мурманской области.

Мало кто знает, но зимние сцены знаменитой киносказки, на которой выросло не одно поколение россиян, были сняты именно в Оленегорске.

Афиша.

В день открытия в 17.40 во Дворце культуры, расположенном на улице Мира, 38а, будет дан старт забега Дедов Морозов «От елки к елке». А в 20.00 уже на улице Строительной, 40, в Ледовом дворце, все желающие смогут принять участие в массовом катании на коньках.

Продлится столь масштабное событие несколько дней. Из того, что, пожалуй, точно нельзя пропустить – это конкурсные показы новогодних представлений. Они пройдут 12 и 13 января на сцене Дворца культуры. В состав жюри конкурса войдут режиссеры из Мурманска и Москвы.