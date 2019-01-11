2019-01-11T13:47:14+03:00
Досуг

Фестиваль сказки «Морозко» откроется в Оленегорске уже сегодня

В этом году знаменитой сказке исполняется 55 лет
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Артисты подготовили веселые представления с новогодними сюрпризами.Артисты подготовили веселые представления с новогодними сюрпризами.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Новогодние праздники закончились, но это не повод для грусти! Тем более что сегодня – пятница и можно отправиться в Оленегорск, чтобы продлить себе хорошее настроение. Там на центральной площади в 17.00 торжественно откроют фестиваль сказки «Морозко». Его гости увидят красочные выступления творческих коллективов, которые съедутся в город со всего региона.

– Фестиваль проводится уже в третий раз и в этом году он посвящен сразу нескольким событиям: Году театра в России, 70-летию Оленегорска и 55-летию фильма «Морозко», – рассказали в правительстве Мурманской области.

Мало кто знает, но зимние сцены знаменитой киносказки, на которой выросло не одно поколение россиян, были сняты именно в Оленегорске.

Афиша.

Афиша.

В день открытия в 17.40 во Дворце культуры, расположенном на улице Мира, 38а, будет дан старт забега Дедов Морозов «От елки к елке». А в 20.00 уже на улице Строительной, 40, в Ледовом дворце, все желающие смогут принять участие в массовом катании на коньках.

Продлится столь масштабное событие несколько дней. Из того, что, пожалуй, точно нельзя пропустить – это конкурсные показы новогодних представлений. Они пройдут 12 и 13 января на сцене Дворца культуры. В состав жюри конкурса войдут режиссеры из Мурманска и Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с автобусом, который перевозил 11 юных спортсменов
В Мончегорске устроили зимний велоспринт
Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину
Четыре мурманчанина были удостоены государственных наград
На объезде под Мурманском столкнулись три иномарки
Чтобы вернуть электричество в дома Островного, «Колэнерго» пришлось использовать вертолет
Липовые квитанции: прокуратура Мурманска заинтересовалась извещениями о необходимости проверить счетчики
В Мурманской области на пожаре спасен человек
11 детей эвакуировали из автобуса, застрявшего в снегу на трассе «Кола»
В Хибинах вырос риск схода лавины
В Апатитах спасают лосенка, которого сбила машина
В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой
Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава
Проезд на дорогах «Кола» и «Заполярный-Сальмиярви» закрыт