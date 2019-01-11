Чтобы вернуть электричество в дома Островного, «Колэнерго» пришлось использовать вертолет

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-11T12:55:03+03:00

ЛЭП, на которой произошла авария, находится под постоянным воздействием прибрежных ветров, достигающих порой более 30-40 метров в секунду. Фото: kompravda.eu.

Метель и ураганный ветер привели к аварии, которую удалось устранить только на следующий день

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Непогода прошлась не только по Мурманску, так, жители Островного на несколько часов остались без электричества в своих домах. Из-за этого в ЗАТО даже созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

По информации местной администрации, авария произошла около 20 часов вечера, а ее причиной, естественно, стало усиление ветра. Напомним, его порывы достигали по области до 27 метров в секунду.

Решили проблему достаточно оперативно: уже через пару часов после ЧП специалисты осуществили переход на резервный источник питания.

– Ураганный ветер и метель на побережье Баренцева моря привели к отключениям линии Л-177, по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. Филиал «Колэнерго» оперативно перевел населенный пункт на резервное снабжение от дизель-генераторов, – рассказали «КП» в пресс-службе «Колэнерго».

Воздушная линия Л-177 протяженностью более 200 километров проходит через сложный прибрежный рельеф, поэтому добраться до места аварии можно было только на вертолете. В настоящий момент с его помощью специалисты проводят полное обследование линии.

– C 11 часов 12 минут снабжение ЗАТО Островной восстановлено по нормальной схеме. Все потребители запитаны по основной сети, – сообщили в компании.