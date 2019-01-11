Липовые квитанции: прокуратура Мурманска заинтересовалась извещениями о необходимости проверить счетчики

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-11T12:20:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас практически в каждой квартире установлены приборы индивидуального учета, один из которых – счетчик на воду. Хозяин должен сам контролировать потребление и таким способом экономить ресурс, а также следить, чтобы срок действия счетчика не истек, и поменять его в случае необходимости, обратившись к исполнителю коммунальной услуги (как правило, управляющей компании или ресурсоснабжающей организации).

Об этом в очередной раз сегодня напомнили в прокуратуре Мурманской области:

– В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства России № 354 от 6 мая 2011 года, обязанность по вводу в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного, - Ред.) или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки возложена на исполнителя коммунальной услуги.

Поводом для обращения ведомства к гражданам стала проверка, начатая в 2018 году. Тогда многим мурманчанам пришли липовые квитанции-извещения о проведении работ по метрологической поверке приборов учета воды, в качестве организации предоставляемой данную услугу был указан Городской центр учета водопотребления, сведения о регистрации которого в ЕГРЮЛ не значатся.

– В настоящее время для проведения процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК России материалы нашей проверки направлены в отдел полиции № 1 по городу Мурманску, – подчеркнули в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Мурманске и счетчик сменить, и на уловку не попасться?

Какие подводные камни ждут северян в процессе установки приборов учета (подробнее).