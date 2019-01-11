11 детей эвакуировали из автобуса, застрявшего в снегу на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-11T10:25:08+03:00

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Шторм, разыгравшейся минувшей ночью в Мурманской области, заставил поволноваться и автолюбителей, и сотрудников экстренных служб. Еще бы меньше чем за сутки только в столице Заполярья температура воздуха с отметки минус 22 градуса упала до минус 5, а порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Увы, в такую метель не обошлось без аварий. В Мурманске 10 января произошло 18 ДТП. Для такой непогоды это немного. В Печенгском районе неравнодушным автомобилистам и вовсе пришлось эвакуировать с заснеженной федеральной автомагистрали детей.

- 11 юных северян от 8 до 11 лет из детско-юношеской спортивной школы №12 в сопровождении двух взрослых ехали на соревнования. На 1476 километре трассы «Кола» микроавтобус съехал на обочину и застрял. На помощь им пришли проезжающие мимо водители. Детей на попутках доставили в кемпинг в Титовке, а позже к ним присоединились и взрослые, которые привезли на спецтранспорте Никельавтодора, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Не повезло и жителям столицы Заполярья, возвращающимся домой после 20:00 — в центре у торгового центра «Детский мир» произошел обрыв проводов, и троллейбусы ,едущие в сторону юга, встали. Парализовала непогода движение и на трассе «Кола» под Мончегорском. Из-за нулевой видимости перевал закрыли, и водители застряли в пробке на долгих шесть часов. В городе Коле же на проспекте Советском порывом ветра сорвало новогоднюю гирлянду вместе с фонарем. Последний аккурат приземлился на проезжающий мимо автомобиль.