В Мурманской области на пожаре спасен человек

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-11T10:48:28+03:00

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На Кольском полуострове не сокращается количество бытовых возгораний. Напротив, складывается впечатление, что эта тревожная цифра несколько возросла. Видимо, все еще сказывается новогодняя атмосфера, ведь не всем удается вернуться в обычную колею после интенсивного празднования.

По состоянию на утро 11 января известно, что за минувшие сутки в Мурманской области произошло 9 пожаров различной степени сложности. Но, какой бы мрачной не казалась эта статистика, есть и «светлое пятно». Как сообщает управление по делам гражданской обороны, погибших нет и, что особенно приятно, один человек спасен.

Правда, не уточняется, в ходе какого именно возгорания произошло это спасение. Скорее всего, случилось это на квартирном пожаре, которых за минувшие сутки выдалось сразу два: в Полярных Зорях, на Нивском Проспекте, 14; а также в Мурманске, на улице Полярные Зори, 9.

- Помимо этого, 10 января в 23:26 на пульт дежурной службы поступила информация о возгорании мусора в жилом доме, в Оленегорске, на улице Молодежный бульвар, 19. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборной камере на площади 2 квадратных метра, - поведали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Подобным же образом горели бытовые отходы в Мурманске, на Гвардейской, 7 и в Заполярном, на Юбилейной, 4. Не обошлось и без автомобильных пожаров. Оба таких происшествия за дежурные сутки отмечены в Апатитах. Спасатели выезжали на свидание с горящими машинами в районе улиц Сидоренко и Победы.