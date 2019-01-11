В Мурманской области на пожаре спасен человек
На Кольском полуострове не сокращается количество бытовых возгораний. Напротив, складывается впечатление, что эта тревожная цифра несколько возросла. Видимо, все еще сказывается новогодняя атмосфера, ведь не всем удается вернуться в обычную колею после интенсивного празднования.
По состоянию на утро 11 января известно, что за минувшие сутки в Мурманской области произошло 9 пожаров различной степени сложности. Но, какой бы мрачной не казалась эта статистика, есть и «светлое пятно». Как сообщает управление по делам гражданской обороны, погибших нет и, что особенно приятно, один человек спасен.
Правда, не уточняется, в ходе какого именно возгорания произошло это спасение. Скорее всего, случилось это на квартирном пожаре, которых за минувшие сутки выдалось сразу два: в Полярных Зорях, на Нивском Проспекте, 14; а также в Мурманске, на улице Полярные Зори, 9.
- Помимо этого, 10 января в 23:26 на пульт дежурной службы поступила информация о возгорании мусора в жилом доме, в Оленегорске, на улице Молодежный бульвар, 19. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборной камере на площади 2 квадратных метра, - поведали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Подобным же образом горели бытовые отходы в Мурманске, на Гвардейской, 7 и в Заполярном, на Юбилейной, 4. Не обошлось и без автомобильных пожаров. Оба таких происшествия за дежурные сутки отмечены в Апатитах. Спасатели выезжали на свидание с горящими машинами в районе улиц Сидоренко и Победы.