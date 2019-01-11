В Апатитах спасают лосенка, которого сбила машина

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-11T08:45:36+03:00

Раненая семимесячная лосиха пролежала на дороге четыре часа прежде, чем на помощь пришли люди. Фото: Подслушано Апатиты

Несмотря на все старания волонтеров и оленеводов, шансов выжить у малышки практически нет.

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Необычное ДТП произошло под Апатитами. Теперь водителя, под чьи колеса попал лосенок, ищет полиция, которая выезжала на место аварии, а само животное пытаются выцарапать из рук смерти оленеводы и волонтеры.

- Авария произошла с 19:00 до 20:00 9 января на дороге на Восточный рудник. Семимесячный лосенок вышел на проезжую часть и угодил под колеса машины. Водитель скрылся, а раненное животное пролежало на трассе порядка четырех часов, мучаясь от боли и холода, пока на него не наткнулись проезжающие мимо люди. Малышку укрыли куртками, а потом погрузили в прицеп и отвезли к оленеводам в поселок Октябрьский, - сообщают подробности инцидента апатитчанка Ирина Савина.

Ветеринары осмотрели ее только утром. По словам врачей, кости ног на ощупь целые, а вот чувствительности в задних конечностях нет, а значит, позвоночник либо сломан, либо есть отек от сильного ушиба, который сдавил спинной мозг. Кроме того, у лосенка раздут живот – пищеварительная система встала. Малышке провели противошоковую терапию, но она по-прежнему отказывается от еды и не встает.

- К сожалению, все специалисты по спасению диких животных дают неблагоприятный прогноз. Лось – очень нежное и хрупкое животное, у него крайне сильный фактор стресса. Даже тот факт, что вокруг него люди, может привести к гибели. В добавок сломанные кости у лосей не срастаются и после ДТП, как правило, они все гибнут, - говорит северянка.

Сбившему малышку водителю грозит штраф в 40 тысяч рублей и лишение прав за оставление места ДТП.