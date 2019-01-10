В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:16:10+03:00

Александр Загуменный исчез по пути с работы и вот уже целые сутки о его судьбе ничего неизвестно

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Девятого января в Заполярье царила по-настоящему суровая погода. Редкие прохожие страдали от сильнейшего мороза. Любая, даже самая краткая, прогулка по обледеневшим улицам причиняла дискомфорт.

Вдобавок, в этот день в Мурманске произошел весьма тревожный случай. По пути с работы пропал без вести молодой мужчина. Александр Игуменный ушел с работы примерно в половину десятого вечера, но домой, увы, так и не вернулся.

Что произошло с 31-летним северянином и где он находится сейчас - неизвестно. К слову, работает мурманчанин в салоне сотовой связи на улице Щербакова, 14.

Фото: vk.com/murmanspas51

- Рост 179 сантиметров, телосложение среднее. Глаза темно-карие. Бреется налысо, носит усы и бороду. На мочке левого уха заметная родинка, - сообщают приметы в отряде «МурманСпас».

В день исчезновения Александр оделся в темно-синюю куртку, так называемую «парку», и такого же цвета джинсы. Молодой человек также утеплился шапкой и шарфом черного цвета. Обулся мурманчанин в черные кроссовки.

Если вам приходилось видеть этого мужчину после 10-ти часов вечера девятого января, или в последующие дни, пожалуйста, свяжитесь с поисковиками! Вашей информации о местонахождении Александра ожидают в полиции Мурманска: 40-60-10, 02 или 102.

И конечно же, сведения о пропавшем крайне необходимы волонтерам из «Мурманспаса»: 8 953 750 90 30 или 8 911 339 89 41.