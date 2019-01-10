2019-01-10T18:16:10+03:00
Общество

В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой

Александр Загуменный исчез по пути с работы и вот уже целые сутки о его судьбе ничего неизвестно
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/murmanspas51Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

Девятого января в Заполярье царила по-настоящему суровая погода. Редкие прохожие страдали от сильнейшего мороза. Любая, даже самая краткая, прогулка по обледеневшим улицам причиняла дискомфорт.

Вдобавок, в этот день в Мурманске произошел весьма тревожный случай. По пути с работы пропал без вести молодой мужчина. Александр Игуменный ушел с работы примерно в половину десятого вечера, но домой, увы, так и не вернулся.

Что произошло с 31-летним северянином и где он находится сейчас - неизвестно. К слову, работает мурманчанин в салоне сотовой связи на улице Щербакова, 14.

Фото: vk.com/murmanspas51

Фото: vk.com/murmanspas51

- Рост 179 сантиметров, телосложение среднее. Глаза темно-карие. Бреется налысо, носит усы и бороду. На мочке левого уха заметная родинка, - сообщают приметы в отряде «МурманСпас».

В день исчезновения Александр оделся в темно-синюю куртку, так называемую «парку», и такого же цвета джинсы. Молодой человек также утеплился шапкой и шарфом черного цвета. Обулся мурманчанин в черные кроссовки.

Если вам приходилось видеть этого мужчину после 10-ти часов вечера девятого января, или в последующие дни, пожалуйста, свяжитесь с поисковиками! Вашей информации о местонахождении Александра ожидают в полиции Мурманска: 40-60-10, 02 или 102.

И конечно же, сведения о пропавшем крайне необходимы волонтерам из «Мурманспаса»: 8 953 750 90 30 или 8 911 339 89 41.

Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава
Проезд по автодороге «Заполярный-Сальмиярви» закрыт
У участников конкурса «Живая классика» из Мурманской области есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС
Квитанции за мусор в Мурманской области: нужно ли заключать договор?
На фестиваль в Сочи "КиВиН-2019" поедет рекордное количество команд из Мурманской области
В центре Оленегорска не оказалось парковочных мест для обычных автомобилистов
Жители Мурманской области собирают деньги для вдовы погибшего в Финляндии водителя
Мест все меньше: в Мурманске продолжается прием заявок на чемпионат «Карапузы, на старт!»
Андрей Малахов пообещал утеплить дом в Белом Море
Все пострадавшие кадеты Североморского корпуса выписаны из больницы
Житель Мончегорска украл светодиодную ленту высотой с 9-этажный дом
Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов
Проверка слуха: с 1 апреля поезд до Санкт-Петербурга будет останавливаться только в Мурманске и Княжой
По Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать до 27 м/с
В колониях Мурманской области из снега слепили Нюшу из «Смешариков»
Мурманчанка впервые в истории может стать мэром турецкой Аланьи
В Кировске хозяйка резиновой квартиры прописала в ней более 5-ти человек
Пострадавшая в ДТП в Финляндии педагог из Мурманска вышла из комы
В Мурманскую область привезут мощи Спиридона Тримифунтского
У жителя Кандалакши лиса пыталась украсть перчатки
Жители Мурманска, не заключившие договор с новым мусорным оператором, рискуют получить штраф
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!