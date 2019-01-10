У участников конкурса «Живая классика» из Мурманской области есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:46:06+03:00

Чтобы преподаватели престижного вуза приехали в Заполярье, наш регион необходимо поддержать в голосовании

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В 2019 году у участников конкурса чтецов «Живая классика» из регионов появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства (ГИТИС), не приезжая в столицу. Представители приемной комиссии престижного театрального вуза будут присутствовать прямо во время региональных этапов.

– Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву, – комментирует ректор ГИТИСа Григорий Заславский. – А мы заинтересованы и всегда гордимся, что выбираем лучших со всей страны. Но Россия такая большая, и хорошо бы идти навстречу друг другу, в этом отношении «Живая классика» для нас - своего рода волшебный помощник.

Впервые подобные прослушивания прошли в прошлом году в Норильске благодаря инициативе «Норникеля». Тогда выступления ребят оценивал преподаватель ГИТИСа, народный артист России Сергей Яшин, а четыре талантливых чтеца получили возможность попасть сразу на третий тур отбора в сам вуз. Одна из участниц, Анна Яцкова, успешно прошла остальные испытания и поступила на первый курс.

В 2019 году делегации экспертов театрального института посетят целых 30 регионов! Это значит, что шансы на прослушивание у нас дома сильно увеличиваются и самое время вступить в голосование.

– Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Проголосовать за свой город на сайте конкурса могут не только участники, но и болельщики. Итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля, – рассказали «КП» организаторы.

При выборе победителей учитывается не только голосование, но и количество участников конкурса «Живая классика» в регионе. Чем больше зарегистрированных участников - тем больше шансов устроить прослушивание. Принять участие в нем смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отбор.

Зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru для участия в классном этапе может любой подросток от 10 до 17 лет. Регистрация продлится до 1 февраля.