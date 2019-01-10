В центре Оленегорска не оказалось парковочных мест для обычных автомобилистов

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:26:35+03:00

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Кажется, в Оленегорске переусердствовали с созданием доступной среды для маломобильных групп граждан. По крайней мере, в центре города. В заботе об инвалидах власти забыли про обычных автомобилистов и пешеходов.

- Проверка прокуратуры была начата из-за сложной дорожной ситуации вблизи центральной площади. В часы пик движение на этом участке замирает, а у крупногабаритного транспорта, в том числе автобусов не остается места для маневров, - объясняет старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Выяснилось, что администрация Оленегорска не в полной мере исполняет свои полномочия по организации дорожного движения. Например, вблизи центральной площади, где расположены магазины, дворцы спорта и культуры организовано лишь два парковочных места для инвалидов. Остальные автомобилисты вынуждены парковаться фактически на проезжей части, становясь по сути причиной транспортного коллапса на кольце.

- Более того, на некоторых участках нет безопасного перехода через проезжую часть к пешеходной зоне. Главе Оленегорска внесено представление об устранение выявленных нарушений, - добавляют в прокуратуре.