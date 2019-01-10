2019-01-10T17:56:32+03:00
Общество

Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава

Отец ребенка, проживавший в Удмуртии, не позаботился о здоровье малыша и отказался его одевать
Иван ПЕТРОВ
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Жительнице Мурманской области вернули ребенка... в одной тоненькой простыне! [снимок носит иллюстративный характер]Жительнице Мурманской области вернули ребенка... в одной тоненькой простыне! [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Олег ЗОЛОТО
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Берущий за живое случай произошел в Республике Удмуртия. Хоть и развернулись эти события за добрых 2 тысячи километров от Заполярья, они имеют самое прямое отношение к нашему субъекту. Младенец из Мурманской области попал в крайне опасную ситуацию, будучи в чужом регионе. А все из-за серьезной размолвки между родителями.Впрочем, обо всем по порядку.

Мама и папа полуторогодовалого мальчика давно расстались. Малыш проживал со своим отцом и бабушкой в одном из поселков Удмуртии. Однако в декабре 2018 года вышло решение суда о возвращении младенца его матери. Северянка срочно приехала из Мурманской области, чтобы забрать сына, но сделать это оказалось непросто...

- Судебные приставы совместно с матерью малыша приехали в дом, где находился ребенок под присмотром бабушки. На требование передать мальчика матери, отец заявил, что вещи ребенка не отдаст, и передал его в одной простынке, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Удмуртской Республике.

Это притом, что в декабре в Удмуртии морозы до минус 15 градусов! Получается, горе-папаша серьезно рисковал здоровьем карапуза. К счастью, один из судебных приставов пожертвовал свою теплую куртку, в которую и закутали грудничка, прежде чем вынести на улицу.

После опасного приключения северянку забрали в больницу, вместе с мальчиком. Госпитализация оказалась сугубо профилактической, и спустя 3 дня женщина благополучно вернулась в Заполярье вместе с ребенком.

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