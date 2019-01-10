Жители Мурманской области собирают деньги для вдовы погибшего в Финляндии водителя

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбор средств не останавливается ни на минуту: северяне продолжают поддерживать семьи, пострадавшие в ДТП в Финляндии. Напомним, 7 января в районе финского городка Соданкюля грузовик местной почты столкнулся с автомобилем, в котором ехало пять наших земляков.

Трехлетний Игорь из Североморска погиб на месте, как и его крестный папа, водитель легковушки - 60-летний Александр Фатеев. Его хорошо знают в Мурманской области как заслуженного работника физической культуры и спорта России.

Ранее мы уже писали, что деньги собирают на лечение 13-летней Анжелики Черемхиной. Это сестра Игоря, получившая в аварии серьезные травмы. Девочку на вертолете доставили в больницу в состоянии комы, сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Помимо этого средства нужны для лечения и восстановления Марии Идрисовой, педагога Мурманского педагогического колледжа. Она также была в машине и сильно пострадала. К счастью, уже вышла из комы.

Больших денег будет стоить и транспортировка тела Александра Васильевича из Финляндии в Мурманск, его похороны. Помочь вдове Ольге Субботовской можно, перечислив деньги на карту Сбербанка № 4276 8410 5635 0636 или через мобильный банк по номеру 8-911-305-56-62.