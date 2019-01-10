Мест все меньше: в Мурманске продолжается прием заявок на чемпионат «Карапузы, на старт!»

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:37:24+03:00

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Это даже не горячие пирожки, а словно жвачка или джинсы в СССР! Мест на нашем чемпионате «Карапузы, на старт» остается все меньше, а ведь до него еще две недели.

«Комсомолка» проводит этот праздник уже в девятый раз (посмотрите, как все было в прошлом году). За это время наши дистанции проползли сотни малышей, и был поставлен не один рекорд. Кто-то из участников нашел новых друзей, кто-то понял - за него болеют всей семьей. И абсолютно всем на память остались не только яркие впечатления, но и прекрасные снимки.

Слава о нашем чемпионате идет такая, что задолго до начала регистрации мамы и папы начинают спрашивать, когда же можно записаться. А запись уже идет!

Во вторую возрастную категорию от года до двух заявок поступило так много, что регистрация на нее уже закрыта. Все заявки, отправленные после 30 декабря поставлены в резерв. Это значит, что если кто-то из основных участников не сможет приехать, мы позвоним и пригласим следующего в очереди.

Пока можно записаться в категории от полугода до года и от двух до трех лет.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» состоится 26 января в 11.00 в ГДЦ «Арктика». Следите за новостями в группе события.