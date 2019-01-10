2019-01-10T13:47:03+03:00
Происшествия

Житель Мончегорска украл светодиодную ленту высотой с 9-этажный дом

Свою добычу мужчина продал на автозаправочной станции
Иван ПЕТРОВ
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В Мончегорске полицейские задержали подозреваемого в хищении.В Мончегорске полицейские задержали подозреваемого в хищении.Фото: Архив "КП"
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Праздники остались позади. Но, как видно, некоторые северяне не готовы смириться с этим печальным фактом. В Мурманской области житель города металлургов пошел на преступление только ради того, чтобы заполучить своеобразную гирлянду.

Мончегорец украл светодиодную ленту. Цепь мигающих лампочек мужчина сорвал с фасада одного из местных магазинов. Задача эта оказалась не из легких, ведь размеры ленты поистине впечатляют - целых 25 метров, что вполне сопоставимо с высотой 9-этажного дома. Несмотря на определенные сложности, 38-летнему мончегорцу все же удалось снять и смотать гирлянду.

- Мужчина продал ее на одной из автозаправочных станций. Затем в дежурную часть отдела полиции обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что ленту похитили с козырька над крыльцом магазина на проспекте Кирова, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Северянина быстро нашли и арестовали. Он во всем сознался и сейчас ожидает суда. Житель Мончегорска рискует провести в местах не столь отдаленных ближайшие 2 года.

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