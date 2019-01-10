2019-01-10T14:16:23+03:00
Общество

Андрей Малахов пообещал утеплить дом в Белом Море

Если власти Кандалакши не сделают это раньше
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Дом в Белом Море не вошел в краткосрочную программу капремонта, а значит утеплять его придется добросердечному Андрею Малахову. Фото: Из личного архива Андрея МалаховаДом в Белом Море не вошел в краткосрочную программу капремонта, а значит утеплять его придется добросердечному Андрею Малахову. Фото: Из личного архива Андрея Малахова
Изменить размер текста:

- Ура! Из крана, наконец-то течет горячая вода, и отопление сделали. Но стены в доме все равно ледяные. Надо утеплять дом! Андрей Малахов сказал, что если власти ничего не предпримут, то он не даст мерзнуть детям и сам это сделает, - позвонила в «КП» жительница дома №12 в Белом Море Галина Шорохова.

Женщина в борьбе за тепло и горячую воду в своем доме дошла до известного телеведущего Андрея Малахова, съемочная группа которого уже побывала в гостях у Галины Васильевны. И не зря - ситуация с отоплением и горячей водой нормализовалась. А вот на утепление дома, построенного в 1990 году для временного проживания, Малахову, кажется, придется раскошелиться.

- Утепление жилого дома относится к капитальному ремонту. Управляющая компания этим не занимается, если жильцы не решили перечислять деньги на специальный счет. Что касается 12-го дома в Белом Море, то собственники платят в Фонд капитального ремонта в Мурманск, - вводит в курс дела руководитель МУП «УК «Кандалакша» Ирина Петрова. - Чтобы утеплить дом, надо, чтобы его хотя бы включили в краткосрочную программу капремонта. В прошлом году мы подавали заявку, но в программу до 2022 года он не вошел. Мы заявку продублируем. Это все, что мы можем сделать.

По словам Ирины Геннадьевны, утеплять надо не кирпичный и далеко не старый дом, а квартиры: тщательно ремонтировать полы и менять окна и двери. Тогда и потеплеет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У участников конкурса «Живая классика» из Мурманской области есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС
Квитанции за мусор в Мурманской области: нужно ли заключать договор?
На фестиваль в Сочи "КиВиН-2019" поедет рекордное количество команд из Мурманской области
В центре Оленегорска не оказалось парковочных мест для обычных автомобилистов
Жители Мурманской области собирают деньги для вдовы погибшего в Финляндии водителя
Мест все меньше: в Мурманске продолжается прием заявок на чемпионат «Карапузы, на старт!»
Все пострадавшие кадеты Североморского корпуса выписаны из больницы
Житель Мончегорска украл светодиодную ленту высотой с 9-этажный дом
Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов
Проверка слуха: с 1 апреля поезд до Санкт-Петербурга будет останавливаться только в Мурманске и Княжой
По Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать до 27 м/с
В колониях Мурманской области из снега слепили Нюшу из «Смешариков»
Мурманчанка впервые в истории может стать мэром турецкой Аланьи
В Кировске хозяйка резиновой квартиры прописала в ней более 5-ти человек
Пострадавшая в ДТП в Финляндии педагог из Мурманска вышла из комы
В Мурманскую область привезут мощи Спиридона Тримифунтского
У жителя Кандалакши лиса пыталась украсть перчатки
Жители Мурманска, не заключившие договор с новым мусорным оператором, рискуют получить штраф
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!