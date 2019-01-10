Андрей Малахов пообещал утеплить дом в Белом Море

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:16:23+03:00

Дом в Белом Море не вошел в краткосрочную программу капремонта, а значит утеплять его придется добросердечному Андрею Малахову. Фото: Из личного архива Андрея Малахова

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- Ура! Из крана, наконец-то течет горячая вода, и отопление сделали. Но стены в доме все равно ледяные. Надо утеплять дом! Андрей Малахов сказал, что если власти ничего не предпримут, то он не даст мерзнуть детям и сам это сделает, - позвонила в «КП» жительница дома №12 в Белом Море Галина Шорохова.

Женщина в борьбе за тепло и горячую воду в своем доме дошла до известного телеведущего Андрея Малахова, съемочная группа которого уже побывала в гостях у Галины Васильевны. И не зря - ситуация с отоплением и горячей водой нормализовалась. А вот на утепление дома, построенного в 1990 году для временного проживания, Малахову, кажется, придется раскошелиться.

- Утепление жилого дома относится к капитальному ремонту. Управляющая компания этим не занимается, если жильцы не решили перечислять деньги на специальный счет. Что касается 12-го дома в Белом Море, то собственники платят в Фонд капитального ремонта в Мурманск, - вводит в курс дела руководитель МУП «УК «Кандалакша» Ирина Петрова. - Чтобы утеплить дом, надо, чтобы его хотя бы включили в краткосрочную программу капремонта. В прошлом году мы подавали заявку, но в программу до 2022 года он не вошел. Мы заявку продублируем. Это все, что мы можем сделать.

По словам Ирины Геннадьевны, утеплять надо не кирпичный и далеко не старый дом, а квартиры: тщательно ремонтировать полы и менять окна и двери. Тогда и потеплеет.