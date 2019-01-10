2019-01-10T13:15:53+03:00
Общество

Проверка слуха: с 1 апреля поезд до Санкт-Петербурга будет останавливаться только в Мурманске и Княжой

Северян напугали технические работы, которые велись в расписании на популярном направлении
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
21-й поезд будет по-прежнему останавливаться на всех станциях.21-й поезд будет по-прежнему останавливаться на всех станциях.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Шокирующую новость опубликовал портал «Новости г. Полярные Зори» накануне вечером. Заглянув на сайт Российских железных дорог, северяне пришли в ужас. Популярный поезд №21, следующий из Мурманска в Санкт-Петербург, с 1 апреля значительно ускоряется за счет того, что минует сразу шесть станций на Кольском полуострове, среди которых такие крупные как Кола, Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори и Кандалакша.

Получается, что скорый в Мурманской области делает только одну двухминутную остановку в Княжой. Стоит ли говорить, что возмущению северян не было предела.

- Бред! А нам ехать к поезду на такси до Мурманска или Княжая? - прокомментировала новость жительница Полярных Зорь Елена Завальская.

К разуму пользователей попытался воззвать Антон Реут:

- Бред, потому что в Оленегорске и Кандалакше меняют локомотивы. То есть по логике, ему придется часов 12-13 ехать до Кеми и там менять локомотив.

Но, как выяснилось, паниковали северяне зря. Остановку ни на одной из станций в Мурманской области никто не отменял.

- За последние несколько лет поезд №21/22 Мурманск - Санкт-Петербург - Мурманск значительно ускорился. Сейчас в пути он находится почти сутки. За счет этого произошла небольшая корректировка в расписании. На время, пока велись технические работы, на сайте отсутствовала информация о некоторых станциях. Сейчас все работает в штатном режиме: продажа билетов открыта со всех станций, - рассказал «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У участников конкурса «Живая классика» из Мурманской области есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС
Квитанции за мусор в Мурманской области: нужно ли заключать договор?
На фестиваль в Сочи "КиВиН-2019" поедет рекордное количество команд из Мурманской области
В центре Оленегорска не оказалось парковочных мест для обычных автомобилистов
Жители Мурманской области собирают деньги для вдовы погибшего в Финляндии водителя
Мест все меньше: в Мурманске продолжается прием заявок на чемпионат «Карапузы, на старт!»
Андрей Малахов пообещал утеплить дом в Белом Море
Все пострадавшие кадеты Североморского корпуса выписаны из больницы
Житель Мончегорска украл светодиодную ленту высотой с 9-этажный дом
Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов
По Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать до 27 м/с
В колониях Мурманской области из снега слепили Нюшу из «Смешариков»
Мурманчанка впервые в истории может стать мэром турецкой Аланьи
В Кировске хозяйка резиновой квартиры прописала в ней более 5-ти человек
Пострадавшая в ДТП в Финляндии педагог из Мурманска вышла из комы
В Мурманскую область привезут мощи Спиридона Тримифунтского
У жителя Кандалакши лиса пыталась украсть перчатки
Жители Мурманска, не заключившие договор с новым мусорным оператором, рискуют получить штраф
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!