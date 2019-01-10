Проверка слуха: с 1 апреля поезд до Санкт-Петербурга будет останавливаться только в Мурманске и Княжой

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:15:53+03:00

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Шокирующую новость опубликовал портал «Новости г. Полярные Зори» накануне вечером. Заглянув на сайт Российских железных дорог, северяне пришли в ужас. Популярный поезд №21, следующий из Мурманска в Санкт-Петербург, с 1 апреля значительно ускоряется за счет того, что минует сразу шесть станций на Кольском полуострове, среди которых такие крупные как Кола, Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори и Кандалакша.

Получается, что скорый в Мурманской области делает только одну двухминутную остановку в Княжой. Стоит ли говорить, что возмущению северян не было предела.

- Бред! А нам ехать к поезду на такси до Мурманска или Княжая? - прокомментировала новость жительница Полярных Зорь Елена Завальская.

К разуму пользователей попытался воззвать Антон Реут:

- Бред, потому что в Оленегорске и Кандалакше меняют локомотивы. То есть по логике, ему придется часов 12-13 ехать до Кеми и там менять локомотив.

Но, как выяснилось, паниковали северяне зря. Остановку ни на одной из станций в Мурманской области никто не отменял.

- За последние несколько лет поезд №21/22 Мурманск - Санкт-Петербург - Мурманск значительно ускорился. Сейчас в пути он находится почти сутки. За счет этого произошла небольшая корректировка в расписании. На время, пока велись технические работы, на сайте отсутствовала информация о некоторых станциях. Сейчас все работает в штатном режиме: продажа билетов открыта со всех станций, - рассказал «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.