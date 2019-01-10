2019-01-10T13:33:18+03:00
Общество

Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов

Юмористический рейтинг составили сотрудники профсоюзной организации «Наутилус Интернэйшнл»
Иван ПЕТРОВ
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Эх, Михайло, Михайло. Что ж ты нас позоришь, брат? Хотя... дурная слава - тоже слава!Эх, Михайло, Михайло. Что ж ты нас позоришь, брат? Хотя... дурная слава - тоже слава!Фото: Виктор КОСТРОВ
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Красота - штука относительная. И не только в любовных делах. По поводу архитектуры тоже многие спорят. Взять хотя бы судостроительство. На днях в интернете появился шуточный рейтинг: «Премия самым уродливым судам от «Наутилус Телеграф». Составили его сотрудники международного профсоюза «Наутилус Интернэйшнл».

- Мы тут подобрали «горячую десятку», куда вошли некоторые самые вызывающие, с эстетической точки зрения, суда недавнего времени. Мы также с радостью примем от вас дальнейшие предложения, - сообщили сотрудники «Наутилус Интернэйшнл» на своем официальном сайте.

Судно «ЭмЭсСи Сиасайд» смахивает на плавучий многоквартирный дом. Фото: www.nautilusint.org

Судно «ЭмЭсСи Сиасайд» смахивает на плавучий многоквартирный дом. Фото: www.nautilusint.org

Затем указывается электронный адрес для приема заявок и, наконец-то, перечисляются некрасивые суда. Кажется, что корабелы проектировали все эти шедевры в лихорадочном бреду. Нарушение пропорции, искажение перспективы, жуткие цветовые решения...

Кстати, попало в список и судно «Академик Ломоносов», ошвартованное в Мурманске. В подписи указано: «русский плавучий атомный реактор».

Особенно досталось от авторов рейтинга судну «Норвегиан Эпик». Фото: www.nautilusint.org

Особенно досталось от авторов рейтинга судну «Норвегиан Эпик». Фото: www.nautilusint.org

«Рейтинг уродства» не пронумеровали, так что лидеров и аутсайдеров мы не узнаем. Ясно одно: наш «Ломоносов» выглядит еще неплохо на фоне этой корабельной кунсткамеры. Например, круизное судно «Норвегиан Эпик» авторы сравнили с детищем Франкенштейна и «гадким утенком», а роскошный лайнер «ЭмЭсСи Сиасайд» - с фасадом многоэтажки.

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