В колониях Мурманской области из снега слепили Нюшу из «Смешариков»

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:47:05+03:00

Снежных дел мастера слепили за колючей првоолокой Деда Мороза и Снегурочку. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

А еще изваяли Деда Мороза со Снегурочкой и православный храм

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Погода творчеству не помеха. Так решили в исправительных учреждениях Заполярья и провели-таки давно ставший традиционным конкурс снежных скульптур. Правда, не все творения дожили до подведения итогов — спасибо, оттепели и рождественскому дождю.

- С погодой повезло дальним подразделениям, где снег выпал в изобилии. На севере Кольского полуострова осадков было меньше, но осужденные все же смогли создать скульптуры и украсить территорию учреждений. Самыми активными оказались исправительные колонии №23 в Ревде и №16 в Мурмашах, а также колония поселения №20 в Зеленоборском, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Нюша в этом году стала одним из самых популярных персонажей у снежных дел мастеров. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

В этом году фантазия снежных дел мастеров не ограничилась традиционными Дедом Морозом со Снегурочкой и символом наступающего года — поросенком. К слову, многие изображали последний в виде одного из персонажей мультфильма «Смешарики» Нюши. Это очаровательная красотка видимо полюбилась многим. Кроме того, осужденные слепили из снега православный храм.