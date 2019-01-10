В Кировске хозяйка резиновой квартиры прописала в ней более 5-ти человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:36:50+03:00

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Жизнь у нелегальных мигрантов несладкая. Зачастую работать приходится в тяжелых условиях, получая, вдобавок, мизерную зарплату. И все-таки труженники из стран ближнего зарубежья стремятся попасть в Россию любой ценой.

Зачастую гости-южане посещают самые северные наши регионы, например, Мурманскую область. Здесь находится немало людей, готовых прописать нелегала в своей квартире. Правда, за такой проступок грозит уголовное преследование. Что и произошло недавно с жительницей Кировска. Женщину поймали на содержании так называемой «резиновой квартиры», в которой было прописано свыше 5-ти «жильцов-призраков». Рассказали об этом примечательном деле в прокуратуре..

- По версии следствия, в ноябре 2017 года кировчанка в своей квартире, преследуя корыстную заинтересованность, фиктивно поставила на учет 3-х граждан республики Казахстан. Однако в действительности иностранные граждане в ее квартире не проживали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Впрочем, предыдущее денежное вознаграждение быстро закончилось, и тогда северянка вновь повторила свой криминальный трюк. В феврале 2018 года она прописала на своей жилплощади еще одну троицу нелегальных мигрантов.

В итоге подозрительная квартира, где «по бумагам» жили свыше 5-ти человек, но по факту обитала только хозяйка, привлекла внимание правоохранительных органов. За фиктивную прописку (статья 322.3 УК РФ) жительнице Кировска грозит до 3-х лет за колючей проволокой.