Мурманчанка впервые в истории может стать мэром турецкой Аланьи

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:01:37+03:00

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В 2014 году турецкий курорт Аланья стал побратимом Мурманска. И, кажется, скоро связь между городами станет еще крепче. Случиться это может, если нашу землячку выберут в мэры Аланьи.

35-летняя Анастасия Петрова-Четинкайя, уроженка столицы Заполярья, намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города. В гонке она хочет быть независимым кандидатом. Что примечательно, ранее в истории турецкой Аланьи не было случая, что им хотел руководить кто-то с русскими корнями.

- Петрова-Четинкайя родилась в Мурманске в 1983 году, окончила Мурманский государственный гуманитарный университет и университет Осло, знает пять языков. В Аланье проживает с 2010 года, владелица компании ProMedya Agency, занимается бизнесом в области графического дизайна и полиграфии, - рассказывают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Анастасии Петровой-Четинкайя Фикри Беркер Пакна.

Мруманчанка уже выбрала себе слоган для кампании - "Перемены в себе". Выборы должны пройти 31 марта.