2019-01-10T10:09:13+03:00
Общество

Пострадавшая в ДТП в Финляндии педагог из Мурманска вышла из комы

Однако состояние женщины остается тяжелым
Мария ПАШЕНКОВА
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Состояние пострадавшей в аварии Марии Идрисовой остается тяжелым.Состояние пострадавшей в аварии Марии Идрисовой остается тяжелым.Фото: Александр ГЛУЗ
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Десятки тысяч рублей, если не сотни - столько надо сейчас собрать для семьи Москвиных. Напомним, мама Алена с двумя детьми попала в страшное ДТП в районе финского Соданкюля. На месте погиб ее трехлетний сын Игорь и его 60-летний крестный Александр, который был за рулем. 13-летняя сестра мальчика была госпитализирована с серьезными травмами.

Еще одной пострадавшей в аварии оказалась преподаватель Мурманского педагогического колледжа Мария Рафитовна Идрисова. Она, как и девочка, была вертолетом доставлена в больнице в состоянии комы.

- В настоящий момент она вышла из комы, её состояние улучшилось, но всё ещё тяжёлое. Сейчас родственники решают вопросы по транспортировке пострадавших для продолжения их лечения в России, - рассказали коллеги Марии Рафитовны.

Для семьи Москвиных северяне собирают деньги (как мы уже писали, они нужны не только для лечения, но и для транспортировки тел погибших). Объявлен сбор средств и для педагога. Посильную сумму можно перечислить на номер телефона, к которому привязана карта Сбербанка РФ (мобильный банк) 8.905-294-49-46 (держатель – Наталья Александровна Идрисова, мама Марии Рафитовны).

Напомним, на этой беде уже пытаются нажиться мошенники.

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