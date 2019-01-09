«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:42:20+03:00

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Знаменитая фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» относится и к празднованию Старого Нового года. Поэтому красивые наряды, пышное застолье и хорошее настроение должны присутствовать и в ночь с 13 на 14 января.

Мы же в преддверии праздника решили продлить наш конкурс фотографий «Старый добрый Новый год»! Давайте вместе вспомним, как мурманчане отмечали главный праздник года раньше, ведь так приятно открыть фотоальбом и придаться ностальгии.

Так, почему бы не загрузить любимый снимок на сайт «Комсомолки»?

Мы принимаем фотографии, сделанные до 2001 года, главное условие: один участник может прислать только одно фото. Отправить его можно на электронный адрес web@kpmk.ru, или через сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Кроме того, вы можете загрузить снимок через специальную форму, представленную в статье про сам конкурс.

Итоги фотоконкурса подведем 31 января.