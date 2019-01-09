Главбух центра ЖКХ перевела своим знакомым 170 тысяч рублей из бюджета Алакуртти

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:11:48+03:00

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Большая ответственность часто связана с большими деньгами, а они в свою очередь с немалыми соблазнами. Не смогла устоять и главный бухгалтер Центра жилищно-коммунального хозяйства и рекреационной деятельности Алакуртти, которая теперь сядет на скамью подсудимых за мошенничество.

- По версии следствия, обвиняемая с целью хищения бюджетных средств, изготовила фиктивные трудовые, а также гражданско-правовые договоры о якобы оказанных ее знакомыми услугах учреждению. На основании этих документов женщина перевела 170 рублей на счета знакомых, которые впоследствии их обналичили и передали обвиняемой, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

В итоге предприимчивая дама во всем созналась и даже вернула деньги, но это уже не спасет ее от ответственности. По части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» ей грозит до 6 лет лишения свободы.