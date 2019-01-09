2019-01-09T17:04:03+03:00
Происшествия

Мончегорцу грозит до двух лет колонии за кражу 9 комплектов постельного белья

Злодея удалось задержать только на следующий год
Варвара РУСЛАНОВА
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У мончегорских воров постельное белье пользуется популярностью.У мончегорских воров постельное белье пользуется популярностью.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Под Новый год как в сказке полным полно чудес... Видимо, на это и надеялся предприимчивый житель Мончегорска, обчистивший магазин «Азбука ремонта» в родном городе. Правда, удача сопутствовала ему недолго.

- В конце декабря 2018 года 38-летний местный житель похитил из торговой точки девять комплектов постельного белья на общую сумму больше 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели проверку, установили личность подозреваемого и разослали ориентировку по подразделениям, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Спустя несколько дней, в январе нового года, разыскиваемого злодея заметил наряд вневедомственной охраны в одном из дворов по проспекту Металлургов. Его задержали и доставили в отделение, где в отношении уже ранее судимого северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь похитителю постельного белья грозит до двух лет лишения свободы.

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