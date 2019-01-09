Виновник аварии под Мурманском умер в больнице

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:42:08+03:00

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Спустя несколько часов после того, как на дороге, ведущей в главную воздушную гавань Заполярья, произошла страшная авария, стали известны ее подробности. Напомним, сегодня в 7:25 на 7 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» столкнулись две иномарки. Водитель Kia пошел на обгон автобуса, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q7.

- По уточненной информации, мужчина, находящийся за рулем легковушки умер в больнице, а водителю кроссовера медики оказали помощь амбулаторно. Больше в аварии никто не пострадал, - отметила инспектор по специальным поручениям УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

Почему погибший решился на столь рискованный маневр или просто неправильно рассчитал расстояние до встречного автомобиля, теперь вряд ли удастся выяснить. Однако очевидцы аварии рассказывают, что водитель Kia ехал 100 километров в час, обогнал легковушку, а обойти автобус решился в повороте, который и сыграл с ним злую шутку.

Известно одно, что никаких сопутствующих факторов инспекторы ДПС не выявили - состояние дорожного покрытия вполне укладывалось в норматив.