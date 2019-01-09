В Мурманске поймали 41-летнего мстителя, который поджигал гаражи стружкой с бензином

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:29:34+03:00

Поджигатель гаражей из Мурманска действовал избирательно. В верхней центральной части снимка хорошо заметно, как мужчина укладывает горючее вещество. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

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Все мы с детства знаем, что спички - это не игрушка, но, к сожалению, некоторые северяне даже в зрелом возрасте испытывают склонность к поджогам. Житель Мурманска устроил целую серию пожаров, чтобы отомстить своим недругам. По версии следствия, 41-летний пироман поджигал гаражи своих врагов. В результате выгорели не только выбранные им 2 строения, но и соседнее, на которое перекинулось пламя.

- Общий ущерб в результате совершения преступления превысил 700 тысяч рублей, и выразился в повреждении деревянно-металлических гаражей, а также в утрате имущества, находившегося в них, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Случилось это летом 2017 года, но поймать мурманчанина удалось лишь сейчас, через полтора года. Действия мужчины (по крайней мере, один из эпизодов) попали на камеру видеонаблюдения. На видео хорошо заметно, как мужчина приносит древесную стружку, пропитанную бензином, в гаражный городок на улице Набережной, после чего поджигает ее и уходит прочь.

Найти виновника удалось благодаря совместной работе оперативников полиции и Росгвардии. Его будут судить за повреждение чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Ранее не попадавший на скамью подсудимых мужчина рискует провести в колонии до 5-ти лет. Своей вины он, кстати, не признает.