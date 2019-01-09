2019-01-09T16:29:34+03:00
Происшествия

В Мурманске поймали 41-летнего мстителя, который поджигал гаражи стружкой с бензином

Пиромана задержали спустя полтора года после преступления
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Поджигатель гаражей из Мурманска действовал избирательно. В верхней центральной части снимка хорошо заметно, как мужчина укладывает горючее вещество. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской областиПоджигатель гаражей из Мурманска действовал избирательно. В верхней центральной части снимка хорошо заметно, как мужчина укладывает горючее вещество. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
Изменить размер текста:

Все мы с детства знаем, что спички - это не игрушка, но, к сожалению, некоторые северяне даже в зрелом возрасте испытывают склонность к поджогам. Житель Мурманска устроил целую серию пожаров, чтобы отомстить своим недругам. По версии следствия, 41-летний пироман поджигал гаражи своих врагов. В результате выгорели не только выбранные им 2 строения, но и соседнее, на которое перекинулось пламя.

- Общий ущерб в результате совершения преступления превысил 700 тысяч рублей, и выразился в повреждении деревянно-металлических гаражей, а также в утрате имущества, находившегося в них, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Случилось это летом 2017 года, но поймать мурманчанина удалось лишь сейчас, через полтора года. Действия мужчины (по крайней мере, один из эпизодов) попали на камеру видеонаблюдения. На видео хорошо заметно, как мужчина приносит древесную стружку, пропитанную бензином, в гаражный городок на улице Набережной, после чего поджигает ее и уходит прочь.

Найти виновника удалось благодаря совместной работе оперативников полиции и Росгвардии. Его будут судить за повреждение чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Ранее не попадавший на скамью подсудимых мужчина рискует провести в колонии до 5-ти лет. Своей вины он, кстати, не признает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!
Мончегорцу грозит до двух лет колонии за кражу 9 комплектов постельного белья
Виновник аварии под Мурманском умер в больнице
Главбух центра ЖКХ перевела своим знакомым 170 тысяч рублей из бюджета Алакуртти
Мошенники пытаются нажиться на горе семьи из Североморска, потерявшей ребенка в ДТП в Финляндии
Скульптуры снова соберутся в Кировске ради «Бешеной пилы»
В мурманской «Долине уюта» строят заборы в рамках системы безопасности за 17 миллионов рублей
В Мурманске ищет дом предпоследний из 86 шпицев, спасенных из концлагеря для собак
Колядки, щедривки и народные забавы: мурманчан ждут на рождественских концертах в этих выходные
В Мурманске пострадали от падений в праздничные дни 592 человека
В Апатитах из леса спасали пса, привязанного к дереву
ДТП под Мурманском: Kia влетел в Audi Q7, обгоняя автобус
В Мурманске 3 образовательных учреждения вышли на федеральный уровень, став инновационными
Активисты ищут родственников лейтенанта Синякова, чью награду нашли под Никелем
Российская норка «ЗИМОС» - праздничные скидки и подарки!
Сосед по общежитию украл у мончегорца телефон
Новый год для хоккеистов «Мурмана» начался с ничьей
За день в Мурманской области сгорели два гаража и стиральная машина
На дороге Мишуково – Снежногорск прогремят взрывы
Про отца троих детей из Мурманска, который стал донором костного мозга для маленького жителя Кеми, сняли короткометражку