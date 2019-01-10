В Мурманскую область привезут мощи Спиридона Тримифунтского

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:41:50+03:00

в домовой Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Североморска-3 будет доставлен ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Фото: foma.ru

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Многие военнослужащие Мурманской области - очень верующие люди. Но не всегда они могут из-за службы съездить в крупные города, чтобы поклониться святыням. Поэтому даже в небольшие божьи дома Заполярья привозят предметы почитания.

Так, в домовой Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Североморска-3 (приход храма Мурманска) будет доставлен ковчег с мощами одного из самых чтимых древней неразделённой Церкви святителя Спиридона Тримифунтского.

- В дни нахождения святыни в храме будут служиться молебны и акафисты. В воскресение 13 января у ковчега будет совершена Божественная Литургия, - уточнили в Североморской епархии.

А с 11 по 20 января в североморском храм во имя Казанской иконы Божией Матери можно будет поклониться древнему списку чудотворной Казанской иконы, который привезут из Умбы. Ежедневно у него будут служить молебны.

- Чудотворный список Казанского образа Богородицы был явлен в 2016 году. История этого двухсотлетнего образа началась в Ярославской губернии, где почти столетие он был одной из почитаемых святынь. В годы советского лихолетья образ Пречистой оказался в одной богобоязненной крестьянской семье. Хранители вынуждены были закопать икону в огороде, где она пролежала несколько лет. В 30-е годы прошедшего столетия внучка первой хранительницы иконы увезла святыню в Мурманск, - рассказали в епархии.

У мурманчан будет шанс увидеть святыне при условии наличия пропуска в ЗАТО.