2019-01-10T09:41:50+03:00
Общество

В Мурманскую область привезут мощи Спиридона Тримифунтского

Помимо этого в Заполярье приедет древний список Казанской иконы Божией Матери
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
в домовой Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Североморска-3 будет доставлен ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Фото: foma.ruв домовой Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Североморска-3 будет доставлен ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Фото: foma.ru
Изменить размер текста:

Многие военнослужащие Мурманской области - очень верующие люди. Но не всегда они могут из-за службы съездить в крупные города, чтобы поклониться святыням. Поэтому даже в небольшие божьи дома Заполярья привозят предметы почитания.

Так, в домовой Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Североморска-3 (приход храма Мурманска) будет доставлен ковчег с мощами одного из самых чтимых древней неразделённой Церкви святителя Спиридона Тримифунтского.

- В дни нахождения святыни в храме будут служиться молебны и акафисты. В воскресение 13 января у ковчега будет совершена Божественная Литургия, - уточнили в Североморской епархии.

А с 11 по 20 января в североморском храм во имя Казанской иконы Божией Матери можно будет поклониться древнему списку чудотворной Казанской иконы, который привезут из Умбы. Ежедневно у него будут служить молебны.

- Чудотворный список Казанского образа Богородицы был явлен в 2016 году. История этого двухсотлетнего образа началась в Ярославской губернии, где почти столетие он был одной из почитаемых святынь. В годы советского лихолетья образ Пречистой оказался в одной богобоязненной крестьянской семье. Хранители вынуждены были закопать икону в огороде, где она пролежала несколько лет. В 30-е годы прошедшего столетия внучка первой хранительницы иконы увезла святыню в Мурманск, - рассказали в епархии.

У мурманчан будет шанс увидеть святыне при условии наличия пропуска в ЗАТО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У участников конкурса «Живая классика» из Мурманской области есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС
Квитанции за мусор в Мурманской области: нужно ли заключать договор?
На фестиваль в Сочи "КиВиН-2019" поедет рекордное количество команд из Мурманской области
В центре Оленегорска не оказалось парковочных мест для обычных автомобилистов
Жители Мурманской области собирают деньги для вдовы погибшего в Финляндии водителя
Мест все меньше: в Мурманске продолжается прием заявок на чемпионат «Карапузы, на старт!»
Андрей Малахов пообещал утеплить дом в Белом Море
Все пострадавшие кадеты Североморского корпуса выписаны из больницы
Житель Мончегорска украл светодиодную ленту высотой с 9-этажный дом
Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов
Проверка слуха: с 1 апреля поезд до Санкт-Петербурга будет останавливаться только в Мурманске и Княжой
По Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать до 27 м/с
В колониях Мурманской области из снега слепили Нюшу из «Смешариков»
Мурманчанка впервые в истории может стать мэром турецкой Аланьи
В Кировске хозяйка резиновой квартиры прописала в ней более 5-ти человек
Пострадавшая в ДТП в Финляндии педагог из Мурманска вышла из комы
У жителя Кандалакши лиса пыталась украсть перчатки
Жители Мурманска, не заключившие договор с новым мусорным оператором, рискуют получить штраф
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!