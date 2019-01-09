Мошенники пытаются нажиться на горе семьи из Североморска, потерявшей ребенка в ДТП в Финляндии

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:44:54+03:00

Девушка просит помощи у мурманчан через соцсети и указывает «лживые» реквизиты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Нечестные на руку собирают деньги на свои счета

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Большая беда пришла в дом семьи Москвиных из Североморска: 7 января мама Алена с двумя детьми попала в аварию в районе финского Соданкюля. В машине было пять человек. Погибли двое - водитель Александр и его 3-летний крестник Игорь.

Сейчас семье нужна поддержка северян. В первую очередь, финансовая, ведь 13-летняя сестра Игоря с тяжелыми травмами находится в больнице, ей нужно лечение и восстановление. Больших денег в Финляндии стоит вертолет, на котором пострадавших доставили в больницу, транспортировка тел погибших и перевозка выживших на специализированном транспорте.

Северяне откликнулись на беду и уже перечисляют деньги Москвиным. Но нашлись и те, кто решил обогатиться за счет чужого горя. Так, например, делает женщина, которая на своей странице выкладывает фотографии, в том числе маленького ребенка.

Уверенности, что эта не фейковый аккаунт нет.

- Эта особа рассылает в личные сообщения незнакомым людям призывы помочь деньгами по решению последствий ДТП с нашими земляками. При этом, дама дает левые реквизиты, которые не принадлежат родным пострадавших, - рассказала координатор помощи пострадавшей семье Алена Лянгазова.

Волонтеры подчеркивают: все реквизиты указаны в группе помощи, и никто и никогда от их имени не пишет с просьбой перечислить деньги.