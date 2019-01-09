2019-01-09T15:44:54+03:00
Общество

Мошенники пытаются нажиться на горе семьи из Североморска, потерявшей ребенка в ДТП в Финляндии

Нечестные на руку собирают деньги на свои счета
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Девушка просит помощи у мурманчан через соцсети и указывает «лживые» реквизиты.Девушка просит помощи у мурманчан через соцсети и указывает «лживые» реквизиты.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Большая беда пришла в дом семьи Москвиных из Североморска: 7 января мама Алена с двумя детьми попала в аварию в районе финского Соданкюля. В машине было пять человек. Погибли двое - водитель Александр и его 3-летний крестник Игорь.

Сейчас семье нужна поддержка северян. В первую очередь, финансовая, ведь 13-летняя сестра Игоря с тяжелыми травмами находится в больнице, ей нужно лечение и восстановление. Больших денег в Финляндии стоит вертолет, на котором пострадавших доставили в больницу, транспортировка тел погибших и перевозка выживших на специализированном транспорте.

Северяне откликнулись на беду и уже перечисляют деньги Москвиным. Но нашлись и те, кто решил обогатиться за счет чужого горя. Так, например, делает женщина, которая на своей странице выкладывает фотографии, в том числе маленького ребенка.

Уверенности, что эта не фейковый аккаунт нет.

- Эта особа рассылает в личные сообщения незнакомым людям призывы помочь деньгами по решению последствий ДТП с нашими земляками. При этом, дама дает левые реквизиты, которые не принадлежат родным пострадавших, - рассказала координатор помощи пострадавшей семье Алена Лянгазова.

Волонтеры подчеркивают: все реквизиты указаны в группе помощи, и никто и никогда от их имени не пишет с просьбой перечислить деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомолка» продлевает конкурс «Старый добрый Новый год»!
Мончегорцу грозит до двух лет колонии за кражу 9 комплектов постельного белья
Виновник аварии под Мурманском умер в больнице
Главбух центра ЖКХ перевела своим знакомым 170 тысяч рублей из бюджета Алакуртти
В Мурманске поймали 41-летнего мстителя, который поджигал гаражи стружкой с бензином
Скульптуры снова соберутся в Кировске ради «Бешеной пилы»
В мурманской «Долине уюта» строят заборы в рамках системы безопасности за 17 миллионов рублей
В Мурманске ищет дом предпоследний из 86 шпицев, спасенных из концлагеря для собак
Колядки, щедривки и народные забавы: мурманчан ждут на рождественских концертах в этих выходные
В Мурманске пострадали от падений в праздничные дни 592 человека
В Апатитах из леса спасали пса, привязанного к дереву
ДТП под Мурманском: Kia влетел в Audi Q7, обгоняя автобус
В Мурманске 3 образовательных учреждения вышли на федеральный уровень, став инновационными
Активисты ищут родственников лейтенанта Синякова, чью награду нашли под Никелем
Российская норка «ЗИМОС» - праздничные скидки и подарки!
Сосед по общежитию украл у мончегорца телефон
Новый год для хоккеистов «Мурмана» начался с ничьей
За день в Мурманской области сгорели два гаража и стиральная машина
На дороге Мишуково – Снежногорск прогремят взрывы
Про отца троих детей из Мурманска, который стал донором костного мозга для маленького жителя Кеми, сняли короткометражку