Скульптуры снова соберутся в Кировске ради «Бешеной пилы»

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:28:28+03:00

Фестиваль «Снеголед» будет проходить в 2019 году с 21 по 27 января

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Фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед» 2019 года уже успел войти в ТОП-200 лучших событий России и числится в «Национальном календаре». Праздник снега и льда традиционно продлится неделю, с 21 по 27 января.

– На первом этапе у участников есть две недели, чтобы реализовать свои идеи. А второй этап фестиваля - это шоу-конкурс «Бешеная пила». На нем за 90 минут с помощью пил, ломиков и лопаток скульпторы превращают обычный кусок льда в шедевр! Все происходит на глазах у зрителей, – рассказывают организаторы.

Глыбы для фестиваля, которые после работы превратятся в изысканные фигуры, заготавливаются еще за год до его проведения. Они хранятся все лето в специальных холодильниках.

Победителей «Бешеной пилы» огласят в конце фестиваля. В прошлом году лучшей была признана скульптура по мотивам русской народной сказки «Про Комара Комаровича» от авторов из Апатитов и Московской области.

Напомним, мастера работают не в одиночку, а целыми командами.