В Мурманске ищет дом предпоследний из 86 шпицев, спасенных из концлагеря для собак

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:33:08+03:00

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Кажется, в страшной и поражающей своей безответственностью истории с настоящим концлагерем для шпицев, который несколько лет существовал в столице Заполярья совсем скоро можно будет поставить точку и сказать, что у нее счастливый конец. Напомним, 86 песиков жили в небольшом помещении, никогда не выходили на улицу и вынуждены были драться за корм. К сожалению, 11 из них умерли в Центре временного содержания. Еще 55 выкупил столичный благотворительный фонд, и сейчас с уверенностью можно сказать, что почти все собачки нашли свой дом.

В поисках новых хозяев остаются только четверо: две в Москве и две в Мурманске. 6-летняя Лиза, оставшаяся на попечении у зоозащитников из столицы Заполярья, пока еще проходит лечение, а вот ее более старшая подруга - 8-летняя Тося уже начала искать добрые руки. К слову, предполагалось, что собачка беременна, но уже во время операции по стерилизации выяснилось: щенков нет, зато есть серьезное заболевание.

- Собака очень ласковая, игривая и добрая. Есть особенности здоровья и поведения, которые куратор готов подробно обсудить с потенциальными хозяевами. Отдается за компенсацию выкупа собаки у судебных приставов, - объявили о том, что Тося начинает искать новый дом в группе «Подари шанс».

Желающие взять эту крошку к себе, могут связаться по телефону с Викторией по телефону 8-960-027-01-51.