2019-01-09T12:42:34+03:00
Происшествия

В Мурманске пострадали от падений в праздничные дни 592 человека

Количество пациентов исчисляется сотнями и особенно резко «подскочило» на Рождество
Виктор КОСТРОВ
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В Мурманске за несколько дней пострадали от гололеда полтысячи северян. Цифра не такая уж и маленькая, если учесть, что в городе живет всего лишь 300 тысяч человек.В Мурманске за несколько дней пострадали от гололеда полтысячи северян. Цифра не такая уж и маленькая, если учесть, что в городе живет всего лишь 300 тысяч человек.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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У одного рука в гипсе, другой опирается на трость, третья - придерживается за костыль. Кто же так безжалостно калечит жителей Мурманска? Виноват, как всегда, злодей-гололед. А также лень коммунальщиков, которые далеко не посыпали улицы песком вовремя.

Нам стало интересно, сколько всего человек пострадали в результате таких падений. Цифры оказались впечатляющими ...

- В целом, показатели травматизма за минувший праздничный период мало чем отличаются от прошлого года, - заметил заведующий мурманским травпунктом Алексей Фролов. - С 1 по 9 января 2019 года к нам обратились 592 пациента. В прошлом году эта цифра составляла 583 человека. Пик обращений пришелся на 7 число, из-за прошедшей накануне оттепели.

Так что Рождество выдалось для мурманчан не слишком удачным. Также врач пояснил «КП», какое повреждение оказалось самым распространенным в рамках уличного травматизма. Как выяснилось, чаще всего страдали верхние конечности, а проще говоря - руки. Сотрудники лечебного учреждения столкнулись с растяжениями, ссадинами, переломами и переломами со смещением.

Радует в этой ситуации лишь одно. Не зафиксировано ни одной по-настоящему тяжелой травмы. Будем надеяться, что этого и не случится, однако на улицах по-прежнему скользко и любая прогулка превращается в опасное приключение.

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