ДТП под Мурманском: Kia влетел в Audi Q7, обгоняя автобус

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:24:26+03:00

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Первое рабочее утро 2019 года не задалось с самого начала для участников аварии, которая произошла на дороге, ведущей в главную воздушную гавань Заполярья.

- ДТП произошло с 7 до 8 часов 9 января на 7 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск». По предварительной информации, водитель Kia стал обгонять автобус, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Audi Q7. В аварии пострадали оба водителя и один пассажир кроссовера. Насколько тяжелые травмы они получили, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются, - сообщила «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

Отблески мигалок спецслужб, приехавших на помощь пострадавшим, были видны издалека, а движение на оживленной трассе едва не оказалось парализованным. Покореженные ударом иномарки заняли почти всю ширину проезжей части. Так, место аварии другим участникам дорожного движения пришлось объезжать по обочине, а чтобы в темноте не произошло еще одного ДТП, инспекторы ДПС регулировали движение вручную.