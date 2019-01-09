В Мурманске 3 образовательных учреждения вышли на федеральный уровень, став инновационными

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:55:55+03:00

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«Эх, жалко, что мы в этот список не вошли!» Так, наверное, отреагировали сотрудники школ и лицеев Заполярья на эту, в общем-то, радостную новость. А заключается она вот в чем. На днях объявили перечень из трех педагогических учреждений Мурманска, которые получили особый статус.

Звучит он весьма солидно: «федеральная инновационная площадка». Это означает, что на территории образовательных учреждений вводятся передовые методы обучения. Заслужить такой титул оказалось непросто. Соответствующие соревнования проходили между многими школами, лицеями и колледжами Заполярья. В итоге определилась троица лидеров.

- Мурманская гимназия №8 получила этот статус с проектом «От обучения к чтению - к чтению для обучения». Продлен статус мурманскому областному центру дополнительного образования «Лапландия» - проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути», - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Удостоился высокого титула также индустриальный колледж. Как и в предыдущих случаях, его руководству удалось заполучить желанный статус благодаря амбициозному проекту. Связан он с обучением новых профессионалов в сфере машиностроения и подготовки соответствующей базы кадров.

Статус инновационной площадки присваивается в период на 2019-2023 годы. Скорее всего, это означает, что мурманские образовательные учреждения будут удерживать его в ближайшие несколько лет.