2019-01-09T09:51:22+03:00
Общество

Активисты ищут родственников лейтенанта Синякова, чью награду нашли под Никелем

Николай Егорович в годы Великой Отечественной войны защищал от фашистов Заполярье
Елена МОЛОДЦОВА
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Поисковики намерены вернуть в семью найденную реликвию. Фото: Егор КопарьПоисковики намерены вернуть в семью найденную реликвию. Фото: Егор Копарь
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Столько лет прошло, а эхо Второй мировой войны до сих пор доносит до нас ее отзвуки. Минувшим летом поисковики нашли в Печенгском районе боевую награду. К счастью, без погибшего владельца. А под Новый год им удалось установить, кто был награжден медалью «За боевые заслуги», хотя большинство соратников разводило руками и говорило, что бесполезно.

- Медаль была найдена этим летом в районе поселка Никель, который до 1945 года назывался Колосйоки и находился на территории Финляндии. По номеру удалось узнать, что ей был награжден лейтенант Николай Синяков, 1925 года рождения, уроженец села Высокое Троснянского района Орловской области. После Великой Отечественной войны Николай Егорович проживал в Петрозаводске в доме №10 по улице Кутузова, - делится полученной информацией никельчанин Егор Копарь.

К слову, это не единственная награда лейтенанта Синякова. В его копилке есть также медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией». Активисты просят откликнуться родственников ветерана, чтобы вернуть им семейную реликвию.

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