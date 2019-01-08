Сосед по общежитию украл у мончегорца телефон

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:58:17+03:00

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Как ни крути, а в общежитии крайне редко живут социально благополучные люди. И даже, несмотря на то, что в таких домах все друг друга знают, даже соседят доверять не стоит. Иначе можно оказаться в такой же неприятной ситуации, как 32-летний мончегорец.

- В отдел полиции обратился местный житель, из комнаты которого неизвестный похитил мобильный телефон за 7,5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления неработающий 37-летний житель города - сосед потерпевшего, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Рецидивиста быстро задержали, но вот спасти телефон им уже не удалось - мобильник он успел продать, а деньги потратить «на личные нужды». Теперь из-за явно небольшой выгоды ему грозит приличный срок – до 2 лет колонии по статье «Кража».