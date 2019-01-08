Российская норка «ЗИМОС» - праздничные скидки и подарки!

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:48:28+03:00

Модниц ждут новые модели шуб из мутона, норки, овчины и не только.

Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку в Мурманске

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке праздничная скидка 20 000 рублей на шубы «ЗИМОС» из российской норки!

Подарок при покупке шубы «Белла» из российской норки - норковые варежки!

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

Получите скидку 7% на любую шубу тут: http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP

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