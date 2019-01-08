2019-01-08T17:48:16+03:00
Спорт

Новый год для хоккеистов «Мурмана» начался с ничьей

Матч с командой «Динамо-Казань» закончился со счетом 3:3
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: vk.com/dynamokazan.Фото: vk.com/dynamokazan.
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В прошлом году заполярная команда по хоккею с мячом «Мурман» вышла в Суперлигу. Год закончился, а вот сезон еще нет, и если последние в матчи 2018-го были сыграны командой не лучшим образом, то новый 2019-й начался с хороших новостей. 7 января на стадионе «Строитель» «Мурман» встретился с командой «Динамо-Казань» из Татарстана – матч закончился ничьей.

- На 19-й минуте наш полузащитник Роман Никитенко распечатал ворота гостей – 1:0. Динамовцы восстановили баланс сил – 1:1, но вскоре пропустили в свою «рамку» второй мяч от Эдуарда Кондратьева. Однако судья гол не засчитал, усмотрев офсайд. На 34-й минуте вратарю «Мурмана» Митрошенко снова пришлось вынимать мяч из сетки. Незадолго до перерыва Константин Зубарев сделал счет равным – 2:2, а Николай Гаврилов - 3:2, - рассказали в пресс-службе команды. - Во втором тайме казанцы сумели отквитать мяч - 3:3. Но наш капитан Александр Кротов, реализовав пенальти, сделал гостей догоняющими – 4:3. Динамовцы все же сумели свести матч к ничье после розыгрыша углового – 4:4.

Итого, заработав 14 очков, «Мурман» занимает 12-е место в турнирной лиге команд Суперлиги. Но не стоит отчаиваться, - 13 января наших спортсменов ждет матч в Москве со столичным «Динамо». Болеем за наших!

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