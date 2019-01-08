2019-01-08T13:06:42+03:00
Происшествия

За день в Мурманской области сгорели два гаража и стиральная машина

Во время пожаров никто не пострадал
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Горевшие гаражи тушили 16 человек.Горевшие гаражи тушили 16 человек.Фото: Архив "КП"
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Безусловно, какая-либо порча имущество – событие неприятное. Особенно если дело касается ценных предметов, а именно такие нередко хранятся в гаражах – автозапчасти стоят немалых денег. Придется подсчитывать ущерб и владельцам двух гаражей в Мурманске.

- 7 января 9.47 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража на улице Фадеев ручей. В результате пожар перекинулся на соседний гараж, и оба деревянно-металлических сооружения площадью 24 квадратных метра выгорели. На месте пожара работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

За минувшие сутки в Заполярье произошло еще несколько пожаров. Так, в Оленегорске днем в квартире на Строительной, 34 загорелась стиральная машина, которую тушили 10 спасателей. А в ночь на 8 января пылал мусоропровод в втором подъезде дома № 42 на улице Крупской – его также тушили 10 пожарных.

Причины всех пожаров пока не установлены.

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