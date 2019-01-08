На дороге Мишуково – Снежногорск прогремят взрывы

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:25:04+03:00

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Строительство центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в Мурманской области – один из главных на данный момент инвестиционных проектов в регионе. В заполярном селе Белокаменка вот уже больше полугода практически круглосуточно ведутся различные работы. Одни из них – взрывные. Раздающийся со стороны залива грохот не раз пугал северян как в Мурманске, так и в других населенных пунктах области. Так, очередные взрывы на дороге Мишуково – Снежногорск прогремят 8, 9 и 10 января.

- 8 января с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 - км 0+850, - информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – А 9 января с 9.00 до 10.30 и 10 января с 14.30 до 17.00 будет перекрыто движение в районе км 3+00 - км 4+50. Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 7.00 до 10.30 и с 13.00 до 17.00. Радиус опасной зоны до 500 метров.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.