2019-01-07T15:13:41+03:00
Общество

Мама с дочкой, которые пропали в декабре в Оленегорске, найдены живыми

Жительница Североморска, пропавшая с 2-летним сыном, также вернулась домой
Юлия СТЕПАНОВА
Поделиться:
Ольга Ермоева и ее дочь Маша, пропавшие в Оленегорске в середине декабря, найдены.Ольга Ермоева и ее дочь Маша, пропавшие в Оленегорске в середине декабря, найдены.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

В середине декабря волонтеры поисковых отрядов объявили сразу о двух пропавших в Оленегорске. Сначала стало известно об уходе из центра социальной реабилитации 11-летней Маши Ермоевой, а затем появилась информация, что девочка могла сбежать, чтобы встретиться с мамой.

40-летнюю Ольгу Ермоеву тоже объявили в розыск.

– Женщина вместе с дочерью 14 декабря около 22.00 вышла из дома, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, – сообщали в полиции.

Каких-либо подробностей этой истории не рассказывали, но на днях выяснилось – пропавшие найдены, живы и здоровы. Ребенок находился вместе с мамой.

Из Североморска накануне тоже пришли хорошие новости. Там нашли 35-летнюю Евгению Титову, которая 20 декабря ушла из дома, забрав с собой 2-летнего сына.

В Мурманской области это уже не первая пропажа матери с ребенком. Фото: Соцсети

В Мурманской области это уже не первая пропажа матери с ребенком.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

– Найдены, живы, – сообщает в соцсетях «МурманСпас».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Про отца троих детей из Мурманска, который стал донором костного мозга для маленького жителя Кеми, сняли короткометражку
Дорога на Териберку до сих пор закрыта, на 32-м километре формируется пробка
Мурманчан ждут в «Сказке» на рождественское гулянье
Выберите для себя лучшую шубу: размеры от 42 до 60!
На реконструкцию Мурманского краеведческого музея Москва выделила 147 миллионов рублей
В Хибинах на глубине 290 метров Дед Мороз зажег елку
Праздничные скидки на шубы на Новоторжской ярмарке!
В Апатитах из горящей квартиры спасли семь человек
В Мурманске кот Сема, выпрыгнувший из такси 3,5 месяца назад, вернулся домой
Соцсети: мурманчанина, которому стало плохо в маршрутке, оставили умирать в снегу
В 2019 году Мурманская область получит 103 миллиона рублей на льготные лекарства
В Мурманске готовятся встречать солнце
Российская норка «ЗИМОС» - стандарт качества!
В Мурманской области похолодает до -20°
В Мурманске мужчина угнал автомобиль вместе с девушкой
Мурманчанин написал петицию с просьбой, чтобы детский городок «Сказка» работал семь дней в неделю
В Мурманске огнеборцы, спешившие на пожар, застряли в пробке у торгового центра
Первого ребенка, родившегося в новом году в Североморске, назвали Юрой
В Мурманске 16 пожарных тушили новогоднюю елку
Каракуль снова в моде!