Мама с дочкой, которые пропали в декабре в Оленегорске, найдены живыми

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:13:41+03:00

Ольга Ермоева и ее дочь Маша, пропавшие в Оленегорске в середине декабря, найдены. Фото: Соцсети

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В середине декабря волонтеры поисковых отрядов объявили сразу о двух пропавших в Оленегорске. Сначала стало известно об уходе из центра социальной реабилитации 11-летней Маши Ермоевой, а затем появилась информация, что девочка могла сбежать, чтобы встретиться с мамой.

40-летнюю Ольгу Ермоеву тоже объявили в розыск.

– Женщина вместе с дочерью 14 декабря около 22.00 вышла из дома, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, – сообщали в полиции.

Каких-либо подробностей этой истории не рассказывали, но на днях выяснилось – пропавшие найдены, живы и здоровы. Ребенок находился вместе с мамой.

Из Североморска накануне тоже пришли хорошие новости. Там нашли 35-летнюю Евгению Титову, которая 20 декабря ушла из дома, забрав с собой 2-летнего сына.

В Мурманской области это уже не первая пропажа матери с ребенком.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

– Найдены, живы, – сообщает в соцсетях «МурманСпас».