Мама с дочкой, которые пропали в декабре в Оленегорске, найдены живыми
В середине декабря волонтеры поисковых отрядов объявили сразу о двух пропавших в Оленегорске. Сначала стало известно об уходе из центра социальной реабилитации 11-летней Маши Ермоевой, а затем появилась информация, что девочка могла сбежать, чтобы встретиться с мамой.
40-летнюю Ольгу Ермоеву тоже объявили в розыск.
– Женщина вместе с дочерью 14 декабря около 22.00 вышла из дома, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, – сообщали в полиции.
Каких-либо подробностей этой истории не рассказывали, но на днях выяснилось – пропавшие найдены, живы и здоровы. Ребенок находился вместе с мамой.
Из Североморска накануне тоже пришли хорошие новости. Там нашли 35-летнюю Евгению Титову, которая 20 декабря ушла из дома, забрав с собой 2-летнего сына.
В Мурманской области это уже не первая пропажа матери с ребенком.Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
– Найдены, живы, – сообщает в соцсетях «МурманСпас».