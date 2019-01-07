2019-01-07T12:09:27+03:00
Досуг

Мурманчан ждут в «Сказке» на рождественское гулянье

Для гостей праздника подготовили подарки и специальную концертную программу
Анна СТЕПАНОВА
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Несмотря на недавнее открытие, парк с фигурами успел полюбиться горожанам.Несмотря на недавнее открытие, парк с фигурами успел полюбиться горожанам.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Если вы не знаете, как провести это праздничный день, то уже в 13 часов на территории детского городка «Сказка» состоится массовое народное гулянье «Рождество. Христово». Для горожан и гостей заполярной столицы организаторы подготовили целую концертную программу на 7 января.

На импровизированную сцену поднимутся творческие самодеятельные коллективы Мурманска, а также зрителей ждут игры и конкурсы для детей и взрослых.

– Мы уверены, что колядования не оставят посетителей парка равнодушными. Помимо основной программы подготовлена фотозона, в которой все желающие смогут сделать снимок на память с героями праздника, – рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Для победителей конкурсной программы подготовлены специальные памятные подарки.

Напомним, «Сказка» открылась около Семеновского озера в сентябре. Тогда на празднование пришли сотни мурманчан.

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