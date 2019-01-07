Выберите для себя лучшую шубу: размеры от 42 до 60!
С 12 по 20 января спешите за шубой в Ледовый дворец на Новоторжскую ярмарку
«Новоторжская ярмарка» гарантирует широкое предложение шуб и дубленок. На ярмарке представлено более 1000 меховых изделий.
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Мурманск, встречай!
С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке каждая женщина выберет для себя лучшую шубу! Представлен богатый выбор шуб для женщин роскошных форм размеров 56, 58 и 60 из мутона, нутрии, каракуля и норки.
Добро пожаловать за шубой!
12 - 20 января 2019
Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)
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