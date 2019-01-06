2019-01-06T14:44:31+03:00
Общество

В Хибинах на глубине 290 метров Дед Мороз зажег елку

В Кировске добрый волшебник прогостит до 8 января
Елена МОЛОДЦОВА
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Знаменитое "Раз, два, три! Елочка гори!" прозвучало в шахте на глубине 290 метров. Фото: Пресс-служба администрации КировскаЗнаменитое "Раз, два, три! Елочка гори!" прозвучало в шахте на глубине 290 метров. Фото: Пресс-служба администрации Кировска
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Каждый год главный герой детских грез путешествует по стране, даря радость детям, которым еще не довелось побывать в его резиденции в Великом Устюге. В этом году Дедушка Мороз добрался и до Кировска. Напомним, в этой зимой это уже второй визит доброго волшебника на Кольский полуостров – в преддверии Нового года он побывал в Мурманске. А с 3 января знакомится с Кировском и Хибинами. Программа у Дедушки насыщенная: начиная от традиционных сказочных представлений в местном Доме культуры и посещения горнолыжного склона со «Снежной деревней» и заканчивая зажжением огней на елке, установленной … на глубине 290 метров. Да, да, Мороз Иванович не побоялся испачкать свою дорогую и красивую шубу и спустился в шахту на Кировском руднике.

- Прежде чем произнести знаменитое «Раз, два, три! Елочка гори!» Деде Мороз с интересом осмотрел промышленный объект и современную систему дистанционного бурения, а еще познакомился с горняками, поздравил их с наступившим Новым годом и не забыл вручить подарки. По словам доброго волшебника, поездку в Кировск он запомнит надолго – город поразил его добрыми и внимательными людьми, - сообщает подробности пресс-служба администрации Кировска.

Что и говорить, мероприятия для Дедушки Мороза кировчане приготовили весьма оригинальные - в своих лучших традициях. Например, совсем скоро доброму волшебнику предстоит открыть на стадионе «Тирвас» дискотеку … на лыжах. И, конечно, до 8 января он обязательно поздравит с праздником детей из многодетных и малоимущих семей.

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